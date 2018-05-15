Мурманские полицейские и их подшефные лицеисты познакомились с историей рыбодобывающей отрасли в Мурманской области

В Мурманском государственном техническом университете впервые прошла экскурсия для учеников полицейского класса лицея №2 и слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в мероприятии приняли участие около 30 стражей правопорядка и лицеистов. Экскурсия состоялась в преддверии празднования 80-летия Мурманской области.

Экскурсию по старейшему в Заполярье вузу проводил доцент кафедры философии и права Владимир Волков. Пройдя многочисленными переходами по огромному зданию высшей мореходки – так в Мурманске называют профильный вуз, готовящий моряков и рыбаков, – посетители прибыли в музей МГТУ, чтобы узнать об истории университета, о становлении и развитии рыбодобывающей отрасли в Мурманской области.

Самым интересным этапом экскурсии стало посещение музея Мурманского тралового флота, экспозиции которого находятся в МГТУ с 2000 года. Практически все экспонаты музея – подлинные, использовались моряками и рыбодобытчиками кольского Заполярья еще со времен покорения Севера. Освоение приарктической территории России началось с 14 века, когда на побережье Белого и Баренцева морей пришли новгородцы. Начиная с 17 века на Кольском полуострове начинает развиваться рыбодобывающая отрасль. Основные вехи ее становления и развития представлены уникальными предметами музея.

История оживала у посетителей музея прямо на глазах – можно было примерить водолазный костюм начала 20 века, подержать в руках инструменты моряков, позвонить в рынду, потрогать трал, забраться внутрь спасательного плота.

Однако самым запоминающимся моментом экскурсии стала возможность примерить исторические костюмы, которые хранятся в музее МГТУ с 2013 года. Костюмы были переданы экипажу барка «Седов» артистами Мариинского театра во время захода парусного судна в гавань Санкт-Петербурга. Это реконструированные с исторической точностью платья фрейлин императорского дворца и мундиры офицеров первой половины 19 века. Ребята из подшефного областному управлению МВД России 10 класса лицея № 2 с удовольствием примеряли костюмы и делали памятные фото.

В завершение стражи правопорядка и мурманские кадеты горячо поблагодарили сотрудников МГТУ за возможность посетить уникальный музей и узнать много нового об истории Кольского Заполярья.