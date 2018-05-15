КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Битва за бойлер в МКД, или Учимся у первопроходцевИТОГИ: Торжество инаугурации, предсказуемость утверждения премьер-министра и солнечная встреча Дня Победы в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.05.18 12:39

Мурманские полицейские и их подшефные лицеисты познакомились с историей рыбодобывающей отрасли в Мурманской области

В Мурманском государственном техническом университете впервые прошла экскурсия для учеников полицейского класса лицея №2 и слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Всего в мероприятии приняли участие около 30 стражей правопорядка и лицеистов. Экскурсия состоялась в преддверии празднования 80-летия Мурманской области.

Экскурсию по старейшему в Заполярье вузу проводил доцент кафедры философии и права Владимир Волков. Пройдя многочисленными переходами по огромному зданию высшей мореходки – так в Мурманске называют профильный вуз, готовящий моряков и рыбаков, – посетители прибыли в музей МГТУ, чтобы узнать об истории университета, о становлении и развитии рыбодобывающей отрасли в Мурманской области.

Самым интересным этапом экскурсии стало посещение музея Мурманского тралового флота, экспозиции которого находятся в МГТУ с 2000 года. Практически все экспонаты музея – подлинные, использовались моряками и рыбодобытчиками кольского Заполярья еще со времен покорения Севера. Освоение приарктической территории России началось с 14 века, когда на побережье Белого и Баренцева морей пришли новгородцы. Начиная с 17 века на Кольском полуострове начинает развиваться рыбодобывающая отрасль. Основные вехи ее становления и развития представлены уникальными предметами музея.

История оживала у посетителей музея прямо на глазах – можно было примерить водолазный костюм начала 20 века, подержать в руках инструменты моряков, позвонить в рынду, потрогать трал, забраться внутрь спасательного плота.

Однако самым запоминающимся моментом экскурсии стала возможность примерить исторические костюмы, которые хранятся в музее МГТУ с 2013 года. Костюмы были переданы экипажу барка «Седов» артистами Мариинского театра во время захода парусного судна в гавань Санкт-Петербурга. Это реконструированные с исторической точностью платья фрейлин императорского дворца и мундиры офицеров первой половины 19 века. Ребята из подшефного областному управлению МВД России 10 класса лицея № 2 с удовольствием примеряли костюмы и делали памятные фото.

В завершение стражи правопорядка и мурманские кадеты горячо поблагодарили сотрудников МГТУ за возможность посетить уникальный музей и узнать много нового об истории Кольского Заполярья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:50«Международные новости». Информационная программа17:10Городские хроники (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика