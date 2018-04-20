Мурманские полицейские задержали вора торговых павильонов

В дежурную часть обратился продавец торгового павильона с заявлением о краже из помещения киоска табачной продукции на общую сумму 62,5 тысячи рублей. Полицейскими, прибывшими на место происшествия, было установлено, что злоумышленник проник в помещение киоска, расположенного по проспекту Кирова, путем отжатия ролставни и разбития стеклопакета двери.

Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук, оставленные злоумышленником. Проверка по базам данных полиции показала, что на месте преступления побывал 42-летний житель областного центра, ранее судимый за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый - безработный 42-летний мурманчанин - был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе расследования оперативникам удалось установить причастность злоумышленника к аналогичному эпизоду. Так, в дежурную часть полиции обратился частный предприниматель с заявлением о краже денежных средств в сумме 9 тысяч рублей из торгового павильона, расположенного по проспекту Кирова. Было установлено, что злоумышленник проник в ночное время суток в помещение киоска путем разбития стекла.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что часть похищенных табачных изделий продал, а похищенные деньги потратил на личные нужды. Полицейским в ходе выемки удалось изъять несколько упаковок табачных изделий.

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.