Мурманские портовики готовятся к празднованию юбилейного Дня Победы

Этический комитет и Волонтерский отряд Мурманского морского торгового порта дали старт акции по сбору фотографий и сведений о родственниках портовиков, которые своими глазами видели войну.

Мероприятие приурочено к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы АО «ММТП» собирают сведения о ветеранах войны, принимавших участие в боевых действиях, а также узниках концлагерей, детях войны, блокадниках, тружениках тыла. Полученные сведения будут использованы для создания презентации в память о героях, переживших страшные события 1941-1945 годов.

Более того, для тех сотрудников, кто желает принять участие в ежегодной акции «Бессмертный полк», волонтеры и Этический комитет порта подготовят памятные штендеры с фотографией родственника, чтобы в День Победы пройти по главным улицам города.

Помимо организации таких мероприятий, как «Бессмертный полк» и традиционного шествия к Памятнику погибшим портовикам, сотрудники градообразующего предприятия поддержат международный проект «РиоРита – Радость Победы». Портовики подготовят реконструкцию праздничной атмосферы 9 мая 1945 года на основании исторических материалов, сохранившихся публикаций и газет того времени, а также воспоминаний ветеранов и очевидцев.