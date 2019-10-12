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Мурманская область. Арктика12.10.19 07:45

Мурманские портовики обеспечил масштабную высадку растений на территории города

Мурманский морской торговый порт провёл масштабную акцию по озеленению городских территорий. Высадка растений была организована совместно с комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в рамках месячника по озеленению и благоустройству территории столицы Кольского Заполярья.

Акция приобрела по-настоящему масштабный характер: порядка 760 саженцев кустарников украсили город. Из них – около 260 были высажены на территории детских садов №№ 27 им 81, а также Мурманского академического лицея. Остальные растения выполняют не только декоративную функцию, но и являются живой изгородью вдоль дорог на проспектах Ленина, Героев-североморцев и улице Лобова.

Портовики приобрели рассаду у Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова в Апатитах, которая выращена по специальной технологии без использования теплиц и приспособлена к условиям нашего региона. Более того, кустарники относятся к различным культурным породам, таким как спирея, рябинник, сирень, шиповник и другим.

На этом портовики не прекращают озеленение городских территорий. Традиционные экологические акции АО «ММТП» продолжатся в следующем году.

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