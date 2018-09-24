Мурманские портовики обеспечивают загрузку арктического направления

Уже несколько дней в Мурманском морском торговом порту на «арктическом» причале № 15 происходит непрерывная погрузка судна «Юрий Аршеневский». Теплоход усиленного ледового класса отправится на Землю Франца-Иосифа с генеральным грузом, предназначенным для возведения различных инфраструктурных объектов.

В связи с большими объёмами, на грузовом районе № 2 АО «ММТП» были задействованы все силы комплексных бригад для проведения погрузки в кратчайшие сроки. Работа портовиков в таком интенсивном режиме продолжится до среды текущей недели, поскольку общий вес груза составляет более 13 тысяч тонн. Сама номенклатура партии включает в себя преимущественно строительные материалы – такие, как железобетонные плиты и мягкие контейнеры.

Стоит отметить, что теплоход «Юрий Аршеневский», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», имеет достаточный ледовый класс для круглогодичного выполнения снабженческих высокоширотных рейсов в Арктике. В свою очередь, Мурманский морской торговый порт также готов круглогодично осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в данном направлении, выполняя роль ключевого логистического центра для реализации проектов на островах арктического архипелага.