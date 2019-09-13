Мурманские портовики оказали поддержку региональному центру помощи материнства «Колыбель»

Волонтерский отряд Мурманского морского торгового порта провел благотворительную акцию по поддержке регионального центра защиты материнства «Колыбель». Добровольцы АО «ММТП» организовали пункт сбора продовольственных товаров и вещей на территории родного предприятия, чтобы помочь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Портовики уже неоднократно проводили подобные акции и с каждым разом все больше сотрудников принимают участие в добром деле. Многие работники градообразующего предприятия считают своим долгом помогать нуждающимся и ни одно подразделение порта не осталось в стороне. На протяжении нескольких дней сотрудники Мурманского морского торгового порта приносили свои вещи волонтерам: верхнюю одежду, обувь для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, средства гигиены, книги и настольные игры. Каждый пытался помочь, чем может, поэтому были переданы игрушки, самокат, одежда и даже ходунки для самых маленьких. В свободное от работы время сотрудницы складской группы 2-го грузового района АО «ММТП» рассортировали и упаковали вещи.

Волонтеры АО «ММТП» передали в мурманский Центр защиты материнства «Колыбель» 17 больших коробок, 10 пакетов с вещами и коробки с обувью. Работники центра «Колыбель» уже знают портовиков и с благодарностью приняли собранные вещи. Центр помощи материнства «Колыбель» помогает не только молодым мамам, но и многодетным семьям, инвалидам, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.