Мурманские портовики оказали помощь детскому саду

Мурманские портовики откликнулись на просьбу руководства детского садика № 79 (МБДОУ 79 г. Мурманска) помочь в благоустройстве территории.

Теперь малыши могут гулять в любую погоду и не бояться дождей, поскольку теперь на территории сада построена большая веранда. АО «ММТП» оказывает поддержку не в первый раз: летом была оборудована детская площадка, выполненная из специализированного материала, который обеспечивает травмобезопасность, экологичность, гигиеничность, устойчивость к атмосферным воздействиям. Помимо этого, мурманские портовики регулярно летом и зимой выделяют необходимую технику и сотрудников, которые помогают поддерживать порядок на территории учреждения.