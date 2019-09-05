Мурманские портовики перегрузили более 20 тысяч тон щебня для Сабетты

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка «арктического» груза на борт теплохода «Грумант». Силами портовиков была перевалена крупная партия строительного щебня – 22 400 тонн, произведенного в карьерах Мурманской области.

На протяжении пяти дней сотрудники укрупненной комплексной бригады №7 АО «ММТП» безостановочно вели погрузочные операции, поскольку период летней навигации достаточно короткий. В это время есть возможность доставлять грузы в Арктику морским транспортом без помощи ледоколов.

В настоящий момент судно, принадлежащее ОАО «Мурманское морское пароходство», уже отправилось в рейс по трассе Северного морского пути. Груз будет доставлен в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал.

Напомним, что на протяжении последних лет в порту Сабетта на Ямале продолжается строительство гидротехнических сооружений. Главной задачей для арктического порта является отгрузка сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

«Арктические» проекты в очередной раз подтверждают статус Мурманского морского торгового порта как важнейшего звена в логистической цепи и в целом способствует участию в них региональных предприятий на разных этапах: от производства до транспортировки груза.