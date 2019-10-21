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Мурманская область. Арктика21.10.19 16:22

Мурманские портовики побывали на «Земле леопарда»

Сотрудники Мурманского морского торгового порта посетили Владивосток в рамках проекта по обмену опытом с предприятиями, входящими в группу компании АО «СУЭК». Целью поездки является совершенствование профессиональных навыков, а также формирование кадрового потенциала АО «ММТП».

Отправиться на Дальний Восток удалось самым лучшим специалистам градообразующего предприятия, которые были выбраны среди победителей конкурсов «Битва Титанов» и «Секрет мастеров эффективности». В ходе своего четырехдневного визита, мурманские портовики посетили один из крупнейших городов-портов Дальневосточного бассейна, встретились с коллегами, а также побывали на Японском море и увидели выход в Тихий океан.

Однако самым яркой частью поездки стало участие в корпоративном волонтерском проекте «Стань Участником Эко Команды» и посещение национального парка «Земля леопарда». В данный заповедник стремятся туристы со всего мира, чтобы понаблюдать за такими редкими видами диких кошек как амурский тигр, рысь, лесной кот и дальневосточный леопард. Гости оказали содействие в работе специалистов заповедной территории, а также насладились ее гостеприимством и красотами осеннего леса Приморского края.

Мурманские портовики отметили, что впечатления от посещения Дальнего Востока стоят того, чтобы ехать за ними «на другой край света».

Подобные мероприятия для победителей профессионального соревнования организованы благодаря взаимному дополнению программ профессиональных соревнований АО СУЭК и ММТП. В рамках пилотного сезона проекта летом и осенью 2019 года запланированы поездки 24 сотрудников СУЭК на заповедные территории Дальнего Востока.

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