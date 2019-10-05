Мурманские портовики поздравили с профессиональным праздником учителей гимназии № 8

Вчера, в преддверии профессионального праздника, помощник генерального директора АО «ММТП» Светлана Рудакова поздравила учителей подшефной гимназии № 8. От лица всего коллектива градообразующего предприятия педагогам были вручены праздничные букеты и торт, тематически оформленный ко Дню Учителя.

«На мой взгляд, быть учителем – это не просто профессия, а настоящее призвание. Будущее нашей страны напрямую зависит от вас. Вы воспитываете, дарите знания подрастающему поколению и будущим портовикам, которые обучаются в профильных транспортно-логистических классах гимназии №8. От всей души хочется пожелать вам счастья, здоровья и выдающихся учеников», - подчеркнула Светлана Рудакова.

В ходе торжественного мероприятия гимназисты выступили перед преподавательским составом и портовиками с творческими и музыкальными номерами.

Напомним, что в гимназии № 8 г. Мурманска действуют два специализированных логистических класса. Проект стартовал 1 сентября 2017 года в гимназии № 8 и стал первым классом с «портовской» специализацией как для региона, так и страны в целом. На протяжении нескольких лет градообразующее предприятие регулярно оказывает поддержку как ученикам, так и учебному заведению. Это способствовало тому, что образовательное учреждение дважды побеждало в региональных конкурсах и получало гранты на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области.