Мурманские портовики преодолели «Заполярный рубеж»

Члены спортивного комитета АО «ММТП» приняли участие в экстремальной гонке «Заполярный рубеж». Военно-патриотическое состязание состоялось в четвертый раз и проходило в районе поселка Кильдинстрой. Организаторы задумали мероприятие в качестве аналога популярной в России «Гонки Героев», в которой также участвовали наши коллеги.

Покорить «Заполярный рубеж» решили 66 команд, большинство из которых представляли воинские части, соединения и объединения, а также органы военного управления Северного флота. Каждая команда состояла из четырех спортсменов и входила в определенный дивизион, в зависимости от состава участников.

Отстоять честь градообразующего предприятия Мурманска в такой напряженной борьбе отважились сразу три команды. Перед мурманскими портовиками стояла более чем непростая задача: необходимо было пробежать 5 километров по пересеченной местности с 20 искусственными препятствиями в плохих погодных условиях. При этом надо было нести с собой тяжелую покрышку.

По результатам состязаний команда «Торговый порт-1» заняла почетное четвертое место. Поздравляем наших спортсменов с высокими достижениями и желаем успехов в дальнейших соревнованиях!