Мурманские портовики приняли участие в «Дне карьеры» опорного вуза

Работники Мурманского морского торгового порта приняли участие в «Дне карьеры», который прошел на базе Мурманского арктического государственного университета. Он был организован кафедрой экономики, управления и предпринимательского права опорного вуза. Его целью стало обсуждение совместных проектов с ведущими предприятиями по развитию науки и образования в Заполярье.

В рамках сессии сотрудники отдела по оценке и развитию персонала дирекции по персоналу АО «ММТП» Мария Пономарева и Юлия Ратникова рассказали об истории и сегодняшней деятельности градообразующего предприятия, его социальных и экологических программах, а также о возможностях прохождения практики, трудоустройства и карьерного роста в порту. В заключении портовики провели викторину, посвященную ММТП, победители которой получили призы от АО «ММТП».

«Мы прекрасно понимаем, что выйти из вуза опытным специалистом непросто. Когда выпускники приходят на рабочее место, теоретических знаний, которые получили студенты в стенах университета, часто оказываются недостаточно. Именно поэтому, принимая студентов на практику, направляя их работу при написании курсовых и дипломных проектов, мы помогаем им приобрести тот самый опыт и навыки, которые понадобятся будущим молодым специалистам при работе в порту. Мурманский морской торговый порт - это крупнейшее предприятие города, социально-ориентированное, богатое своими традициями. Стать частью его коллектива – желание многих студентов. Именно поэтому очень важно принимать участие в таких встречах, как «День карьеры», где мы стараемся передать свой опыт и компетенции, которые понадобятся будущим специалистам при трудоустройстве», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Начальник отдела по оценке и развитию персонала вручила благодарственные письма членам студенческого общественного объединения «Логист», созданного при поддержке АО «ММТП», за помощь в профориентационной работе со школьниками.

Стоит отметить, что Мурманский морской торговый порт сотрудничает с МАГУ уже не первый год. Так, градообразующее предприятие реализует программу подготовки специалистов по транспортно-логистическому профилю. Образовательная «цепочка» выстроена со школьной скамьи - проект реализован на базе мурманской гимназии № 8, в том числе при участии преподавателей из опорного вуза.