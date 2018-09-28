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Мурманская область. Арктика28.09.18 15:40

Мурманские портовики приняли участие в «Шахтёрской ладье»

Команда «Торговый порт» поборолась за первенство на III межрегиональном шахматном фестивале «Шахтёрская ладья», организатором которого выступила Сибирская угольная энергетическая компания. Мурманские портовики уже второй год подряд отправляются в Красноярск, чтобы принять участие в интеллектуальном турнире.

На участие в «Шахтёрской ладье» заявилось 11 команд из всех регионов присутствия группы компаний СУЭК, в состав которых входили как любители шахматного спорта, так и профессионалы своего дела.

Сборная порта была сформирована из докеров-механизаторов грузовых районов - победителей турнира по быстрым шахматам «Кубок АО «ММТП», проходивший в преддверии дня рождения порта. Участники оттачивали своё мастерство игры даже в перерывах между работой.

Несмотря на это, команда Мурманского морского торгового порта не заняла призового места, но составила достойную конкуренцию своим противникам. В завершении шахматного фестиваля портовики получили дипломы и памятные призы.

За команду «Торговый порт» играли Алексей Белера, Гагик Бабаян, Эльчин Кардашбеков, Владимир Куккарин и Сергей Румянцев. 

Фестиваль «Шахтёрская ладья» — это часть стратегической программы СУЭК «Шахматы – шахтёрским регионам» по популяризации шахматного спорта, которая стартовала два года назад на Красноярском экономическом форуме.

 

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