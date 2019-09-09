Мурманские портовики приняли участие в «СRAZY Миле»

В минувшую субботу в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим» сотрудники Мурманского морского торгового порта приняли участие в традиционной гонке на полосе препятствий «CRAZY Миля». Портовики ежегодно участвуют в этом экстремальном состязании и занимают лидирующие позиции.

В этом году спортивный комитет АО «ММТП» выдвинул три команды желающих отстоять честь родного предприятия: «Торговый порт-1», «Торговый порт-3» и «Портовик». Традиционно спортсменам нужно было преодолеть полосу препятствий длиною около полутора километров, которая состояла из многочисленных испытаний.

Соревнование проходило в форме командного забега по пересеченной местности и состояло из нескольких этапов: преодоление грязи, бродов с колючей проволокой, восхождение на гору, а также перетаскивание резиновых покрышек от автомобилей и массивных бревен в одной сцепке.

Как рассказали участники, в этом году трасса была проще, чем в прошлом. Однако, вода в реках и рвах - холоднее. Впрочем, мурманских портовиков это не смутило. Каждый из участников показал хорошую физическую подготовку и до последнего боролся за победу. По итогам гонки команда «Портовик» заняла почётное восьмое место, а «Торговый порт-3» - 13 из 33 команд-участниц.