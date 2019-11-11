Мурманские портовики продолжают работу в арктическом направлении

На «арктическом» причале № 15 Мурманского морского торгового порта завершилась погрузка насыпных и генеральных грузов на теплоход «Сибирь». В настоящий момент судно отправилось по трассе Северного морского пути на архипелаг Новая Земля, расположенный в акватории Ледовитого океана.

Сотрудники укрупненной комплексной бригады № 7 АО «ММТП» безостановочно вели погрузочные операции. В номенклатуру груза вошли как песок, щебень, строительные материалы, так и крупногабаритная, специализированная техника, предназначенная для проведения строительных работ в Арктической зоне РФ.

Вес отдельных единиц спецтехники, таких как экскаваторы и самосвалы, достигает 33 тонн, погрузка представляет собой сложную технологическую операцию, для которой требуются мощное крановое оборудование и высокая квалификация персонала. Общий вес переваленного груза составил более 10 тысяч тонн.

Судно своевременно покинуло причал Мурманского морского торгового порта и ушло в плановый рейс. С учетом низкой температуры, мурманские портовики стремятся максимально быстро формировать судовые партии и производить погрузочные операции. Сезонная транспортировка грузов от причалов градообразующего предприятия в арктическом направлении производилась весь летний период и продолжается в осенние месяцы.