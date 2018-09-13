Мурманские портовики прошли испытание «СRAZY Милей»

В минувшую субботу в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим» сотрудники Мурманского морского торгового порта приняли участие в традиционной гонке на полосе препятствий «CRAZY Миля». Портовики уже не первый год участвуют в этом спортивном состязании и показывают отличный результат.

В спорткомитет АО «ММТП» поступило множество заявок от желающих испытать себя в экстремальных условиях и в гонке приняло участие две команды: «Торговый порт» и «Портовик». Перед нашими спортсменами стояла нелегкая задача – преодолеть полосу препятствий длинною порядка трех километров, состоящую из двух этапов и пройти 13 испытаний.

На первом этапе участникам «мили» предлагалось встать на огневой рубеж и поразить мишень, имея 3 попытки, после чего начиналась основная гонка – командный забег на время по пересеченной местности. Он включал, в том числе, преодоление грязи, туннелей, колючей проволоки и преград из военной техники, а также перетаскивание канистр с водой и массивных бревен в одной сцепке.

Каждый из участников-портовиков показал хорошую физическую подготовку и до последнего боролся за победу. По итогам гонки «Торговый порт» заняла почетное пятое место из 40 команд-участниц.

За команду «Торговый порт» выступали: Константин Соболев, Сергей Бровин, Ольга Оралова, Андрей Губанов и Владислав Бородкин, а в состав команды «Портовик» вошли Игорь Александров, Анна Минейкина, Полина Елфачёва, Эдуард Гладченко и Данил Старицин.