Мурманские портовики стали «Лучшими по профессии»

Сотрудники Мурманского морского торгового порта стали победителями конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», посвященного 60-летию атомного ледокольного флота России.

Профессиональные соревнования проходили на базе ФГУП «Атомфлот». Каждому участнику предлагалось на время выполнить практическое задание, соответствующее его профессиональной деятельности. У мурманских портовиков была серьезная конкуренция, поскольку в соревнованиях принимали участие специалисты ФГУП «Атомфлот», АО «Атомэнергоремонт» и студенты Мурманского индустриального колледжа.

В качестве экспертов конкурса от Мурманского морского торгового порта выступали мастер участка механической обработки портовых мастерских Михаил Петухов, главный сварщик - руководитель лаборатории неразрушающего контроля Владимир Веселов и групповой механик большой механизации комплекса механизации Андрей Подпиров.

По итогам соревнований в номинации «Лучший токарь» победителем стал станочник широкого профиля участка механической обработки портовых мастерских АО «Мурманский морской торговый порт» Сергей Почивалов.

На торжественной церемонии награждения конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Сергей Николаевич был награжден дипломом победителя и памятными подарками. Также сертификаты участника были вручены станочнику широкого профиля участка механической обработки портовых мастерских Вадиму Иванову, электрогазосварщикам участка по ремонту технологического оборудования и участка по ремонту грейферов портовых мастерских Армену Гришину, Василию Чунину, Алексею Садокову, принимавшим участие в конкурсе в номинации «Лучший сварщик», а также слесарю-ремонтнику участка по ремонту технологического оборудования портовых мастерских Денису Ряме.