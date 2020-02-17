Мурманские портовики стали обладателями кубка по правилам «Юкигассен»

В минувшие выходные команда сотрудников Мурманского морского торгового порта успешно выступила в открытых молодежных играх в снежки по правилам Юкигассен – «Арктический кубок-2020». Наши коллеги заняли первое место и стали обладателями арктического кубка Первой лиги города Мурманска 2020 года.

Игровые состязания проходили на специально подготовленной площадке и длились на протяжении всех выходных. Команда «Торговый порт» достойно защитила честь родного предприятия, не оставляя ни единого шанса противникам на победу - портовики выиграли каждую из пяти проведенных игр.

В финале наши коллеги встретились с командой «Норникель». Игра превратилась в настоящую снежную баталию – никто из участников не хотел отступать. В первом раунде «Норникель» лидировал, но уже во втором, портовики сменили тактику и захватили чужой флаг, что позволило выйти вперед по очкам. В решающей части встречи участники «Торгового порта» заставили «никельчан» раскрыться и сделали большее число точных бросков.

По словам организаторов, в этом сезоне команда АО «ММТП» показала себя как одна из самых инициативных и всегда «отлично отрабатывала тактику нападения». Показательно, что наш коллега Данил Старицин был отмечен в качестве лучшего нападающего в Первой лиге по играм в снежки Юкигассен.

Команда «Торговый порт» уже принимала участие в подобных соревнованиях, но только в этом году, благодаря накопленному опыту, впервые стала обладателем «Арктического кубка». Поздравляем наших победителей и желаем им успехов в дальнейших спортивных состязаниях!