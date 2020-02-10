Мурманские портовики ввели в эксплуатацию новые грейферы

В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию четыре грейфера увеличенного объёма. В настоящий момент пять портальных кранов обеспечены такими грейферами.

Новое грузозахватное оборудование произведено в Латвии по заказу мурманских портовиков и предназначено для портальных кранов модели «Витязь». Объем новых грейферов увеличен с 20 до 22 кубических метров. То есть, за один технологический цикл кран с таким оборудованием способен переместить из штабеля в трюм судна больший на несколько тонн объём груза. При этом эффективность работы портальных кранов по обработке судов только возрастает на 10%, а воздействие на окружающую среду значительно снижается благодаря уменьшению количества захватов груза.

Такое технологическое решение специалисты Мурманского морского торгового порта разработали совместно с инженерами латвийской компании «BLEST», специализирующихся на проектировании и изготовлении грузозахватного оборудования для безопасного и эффективного перемещения грузов в портах. В ходе проектирования было принято решение уменьшить вес металлоконструкции путем использование тонкого металла с сохранением качества и прочности, что позволило увеличить объем грейфера.

В прошлом году мурманские портовики закупили экспериментальную модель нового грузозахватного оборудования и провели тестирование. После успешной проверки, руководство градообразующего предприятие приняло решение внедрить данную разработку на технологическую площадку.