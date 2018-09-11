Мурманские портовики завершили погрузку генеральных грузов на борт теплохода «Сергей Кузнецов»

Уже сегодня судно Северного морского пароходства отправится по арктическому маршруту в пункт назначения - порт Тикси. Это уже второй судозаход «Сергея Кузнецова» в Мурманский морской торговый порт за летнюю навигацию текущего года.

На протяжении пяти дней сотрудники Мурманского морского торгового порта безостановочно вели погрузочные работы. В номенклатуру груза вошли как строительные материалы, контейнеры, жилищные модули, так и крупногабаритная, специализированная техника, предназначенная для проведения строительных работ в Арктической зоне РФ. Общий вес переваленного груза составил порядка 2300 тонн.

Сезонная транспортировка грузов от причалов Мурманского морского торгового порта в арктическом направлении производилась весь летний период и будет продолжаться в осенние месяцы. С учётом короткого периода летней навигации, мурманские портовики стремятся максимально быстро формировать «арктические» судовые партии и производить погрузочные операции.