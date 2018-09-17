Мурманские предприятия аквакультуры справились с проблемой гибели рыбы

Предприятия аквакультуры в Мурманской области справились с проблемой массовой гибели рыбы и начали наращивать объёмы производства. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Мурманская аквакультура столкнулась с серьёзными проблемами в 2014-2015 годах, когда происходила массовая гибель рыбы в садках предприятия «Русское море – Аквакультура», что привело к резкому снижению объёмов производства рыбы в регионе. Компания за лето 2015 года списала свыше 700 тонн погибшей семги, заболевшей миксобактериозом. Одной из причин стало несоблюдение ветеринарных и санитарных требований. По данным Минприроды, в 2017 году последствия заболевания рыбы ликвидированы, проблемные садки очищены и подготовлены к работе.

«Мы справились по Мурманску с ситуацией, которая была с сёмгой, сейчас владельцы понимают, как надо управлять. Нет переполнения садков, они постоянно берут пробы ветеринарные, постоянно отслеживают паразитов», – сказал Савчук, добавив, что в этом году производители планируют вырастить порядка 9 тысяч тонн сёмги.

II Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии проходили в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели. Главной темой форума является «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». В форуме и выставке принимают участие предприятия России, Норвегии, Марокко, Китая и других стран. Организатором выступает Росрыболовство.