Мурманские рыбопромышленники коллективным стендом представлены на крупнейшей в Азии и международной выставке морепродуктов и рыболовства

Мурманские рыбопромышленники представлены на выставке «China Fisheries & SeaFood Expo» (CFSE) – крупнейшей в Азии и самой динамично развивающейся в мире международной выставке морепродуктов и рыболовства. В этом году выставка проходит в Циндао с 30 октября по 1 ноября в 24-й раз.

В рамках мероприятия при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» организован коллективный стенд рыбопромышленников региона. Мурманские рыбопромышленники представлены компаниями: СХПК РК «Беломорский рыбак», ООО «Белокаменка», ООО «Долоса», ООО «Рыбный Берег», ООО «Персей», ООО «Баренц Фишарт», ООО «РКФ».

Всего на выставке работают 18 объединенных национальных экспозиций, организованных такими странами, как Аргентина, Канада, Чили, Эквадор, Исландия, Индия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, Вьетнам и Россия. Ежегодно экспоненты «CFSE» заключают контракты на сотни миллионов долларов.

Экспоненты «CFSE-2019» представили различные виды рыбы и морепродуктов, деликатесы из рыбных и морских продуктов, разнообразные услуги и технологии для переработки, хранения и транспортировки рыбы и морепродуктов, а также ресторанное и торговое оборудование.