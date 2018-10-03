Мурманская область. Арктика03.10.18 15:23
Мурманские самбистки вернулись с Первенства России с медалями
С 27 по 30 сентября в г. Раменское (Московская обл.) состоялось Первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований два наши спортсменки стали бронзовыми призерами: Поспелова Елена (ДЮСШ Кольского района, тренер Тюков И.А.) - 3 место в весовой категории 52 кг; Кузнецова Лидия (ДЮСШ № 19 г. Мурманска, тренера Гольнев П.А., Гольнева М.А.) - 3 место в весовой категории свыше 70 кг.
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Последние комментарии
Эльдар
03.10.18 14:37
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Влад
03.10.18 13:47
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Александр
03.10.18 04:31
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