Мурманские самбистки вернулись с Первенства России с медалями

С 27 по 30 сентября в г. Раменское (Московская обл.) состоялось Первенство России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований два наши спортсменки стали бронзовыми призерами: Поспелова Елена (ДЮСШ Кольского района, тренер Тюков И.А.) - 3 место в весовой категории 52 кг; Кузнецова Лидия (ДЮСШ № 19 г. Мурманска, тренера Гольнев П.А., Гольнева М.А.) - 3 место в весовой категории свыше 70 кг.