Мурманские школьники побывали на занятии «Здоровая молодёжь-будущее России» в рамках декады SOS

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке учащиеся восьмых классов средней общеобразовательной школы № 37 г . Мурманска в рамках открытия декады SOS побывали на познавательном занятии «Здоровая молодежь - будущее России».

Школьники обсудили качество жизни и выяснили, как оно связано с собственным поведением, соблюдением режима дня, правильным питанием. В ходе занятия ребята убедились, что буквально все факторы жизни касаются здоровья. Разговор о полезных и вредных привычках помог ученикам расставить верные приоритеты: здоровье нации - это то, к чему стремится любое социально развитое общество.

Восьмиклассники посмотрели ролики «Вредные привычки», а популярные увлечения российской молодёжи стали для ребят примером того, как можно с пользой провести свободное время. Заключительным этапом составления интерактивного кодекса здоровья стало онлайн-тестирование «Твой индекс здоровья».