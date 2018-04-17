Мурманские школьники посетили базу спецназа «Айсберг»

Учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Ленинского административного округа посетили базу отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области. Экскурсионный визит проводился в рамках учебных сборов по подготовке допризывной молодежи города Мурманска к военной службе.

По традиции организации подобных посещений сотрудники ОСН УФСИН провели обзорную экскурсию по подразделению, ознакомив ребят с условиями службы и быта бойцов спецназа. Массу эмоций вызвала у юных посетителей развёрнутая в холле выставка действующих образцов современного стрелкового оружия, находящегося в распоряжении ОСН «Айсберг».

Старшеклассникам рассказали об особенностях службы в спецподразделении и показали видеофильм о служебных буднях и командировках отряда. Мурманские подростки смогли узнать немало интересного и познавательного из славной боевой истории спецназа мурманского УФСИН.