Мурманские школьники посетили военные корабли

На территории мурманского морского вокзала пришвартовались три надводных корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Специальными гостями военных кораблей стали мурманские школьники. Среди учеников было немало представителей кадетского и юнармейского движений, некоторые ребята уже сейчас уверены, что свяжут свою дальнейшую жизнь с Северным флотом.

Стоит отметить, что дни открытых дверей стали хорошей традицией в преддверии празднования Дня Победы. 8 и 9 мая малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» будут доступны для посещения мурманчанам и гостям города с 12 до 19 часов. Корабли базируются у пирса дальних линий территории морского вокзала Мурманска.

Посещение будет организовано экскурсионными группами по 50 человек. Ориентировочное время экскурсии – 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт. Несовершеннолетние дети проходят только в сопровождении взрослых (при себе необходимо иметь свидетельство о рождении).

При входе будет организован досмотр, запрещено проносить с собой большие сумки и рюкзаки.