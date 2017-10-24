Мурманские школьники познакомились со службой кинологов УФСИН

В гостях у сотрудников кинологического питомника мурманской исправительной колонии №17 побывали учащиеся 8 класса общеобразовательной школы №45. Ребята из данной школы пришли в гости к пенитенциарным кинологам впервые, и для них практически всё было в новинку.

Началось посещение с обзорной экскурсии, во время которой школьники увидели, где живут служебные собаки в питомнике, какие породы более приспособлены к несению службы в условиях северного края. Ребята узнали, что помимо традиционно используемых немецких овчарок хорошие служебные показатели демонстрируют также и овчарки бельгийской и швейцарской пород.

Затем кинологи со своими четвероногими сослуживцами продемонстрировали азы служебной дрессировки общедисциплинарного цикла: выполнение команд на дистанции голосом и жестами, движение рядом в разных направлениях с инструктором, а также подготовку по специальному профилю - выборка человека по запаху вещи, поиск в дорожной клади наркотических и взрывчатых веществ.

В ходе мероприятия сотрудники кинологической службы УФСИН рассказывали школьникам интересные факты о своих подопечных и отвечали на интересующие ребят вопросы. Кроме того, все желающие могли принять непосредственное участие в тренировочных упражнениях.

По словам старшего инструктора кинологической группы ИК-17 Евгения Тришина, подобные познавательные мероприятия всё больше и больше вызывают интерес у подрастающего поколения мурманчан. Школьники старших классов задумываются о выборе своего жизненного пути, и, побывав в питомнике УФСИН, многие из них признаются, что правоохранительная служба им интересна. Тем более, что в данном случае она связана с работой с такими умными, сильными и преданными животными.

Завершились показательные выступления традиционным эффектным действием - задержанием условного правонарушителя. После чего юных гостей питомника напоили горячим сладким чаем с ватрушками и булочками.

Подобные мероприятия проводится в УФСИН регулярно для ребят разного возраста и разных образовательных организаций с целью знакомства со спецификой службы инструкторов-кинологов УФСИН.