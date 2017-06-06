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Мурманская область. Арктика06.06.17 07:20

Мурманские школьники познакомились в областной детско-юношеской библиотеке с природоохранными традициями

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось литературное путешествие «Экологическая шкатулка», приуроченное к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Участниками стали мурманские школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь при гимназии № 10 – всего более 50 человек. Они приняли участие в беседе, сопровождаемой электронной презентацией «Природоохранные традиции народов планеты».

С интересом ребята рассматривали орнаменты-обереги на национальных костюмах, посуде, резьбе на домах. Изучая солярные знаки, подростки водили хоровод, слушали народные легенды о жар-птице. Юные мурманчане также узнали о поклонении наших предков деревьям и животным, о природоохранных законах русского царя Петра I.

Игра-ассоциация «Три стихии» позволила детям задуматься о том, почему необходимо беречь почву, воду, атмосферу. Документальной фильм об уникальных памятниках природы рассказал о красоте планеты Земля.

В завершении мероприятия участники получили «зелёные ленточки», символизирующие готовность защищать природу.

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