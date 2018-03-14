Мурманские школьники предлагают решения по благоустройству города

Сегодня в Мурманске в Доме творчества имени А. Бредова состоялось торжественное закрытие гражданско-патриотической акции мурманских школьников «Выбираем всей семьей, каким будет город мой!», которая проходила в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Юные мурманчане и их родители ознакомились с реализацией проекта по формированию комфортной городской среды в городе Мурманске, во время проведения экскурсий изучили общественные зоны, которые получили наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора, выполняли творческие задания, писали сочинения, готовили поделки-малые архитектурные строения.

В школах города был проведён ряд конкурсов среди детей и родителей: «Моя семья выбрала сквер», «Мы голосуем за Память!». Работа с детьми включала элементы исследования, ребята готовили рассказы об истории улицы, места, на котором планируется провести благоустройство.

– Надо отметить, что мурманские школьники уже не первый раз предлагают решения по благоустройству города, – пояснил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, – Не так давно ребята участвовали в конкурсе объектов социальной инфраструктуры, посвященном 100-летию Мурманска. Многие детские идеи, воплощенные в макетах, могут быть использованы при благоустройстве парков и скверов.

Напомним, 19 общественных зон внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта. Для этого будут организованы 73 пункта, где установят специальные боксы с логотипом проекта «Формирование комфортной городской среды». Так как голосование рейтинговое, можно выбрать не один, а несколько объектов. Проекты-победители будут включены в план благоустройства уже этого года.