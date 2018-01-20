Мурманские школьники примут участие в дне информации «Я – будущий избиратель»

23 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке день информации «Я – будущий избиратель». В мероприятиях библиотеки примут участие школьники 7-11 классов, студенты, педагоги и родители.

Для них будет организована акция, в ходе которой состоится беседа по выставке «Твоё право выбора». Юные мурманчане получат возможность высказать своё мнение о значении участия в выборах, заполнив специальные стикеры, а также посмотрят презентацию о стадиях избирательного процесса.

На патриотическом часе «Будущее надо видеть сегодня» ребята узнают об избирательном праве России и особенностях выборов 2018 года, примут участие в игре, моделирующей ход голосования. Активные участники получат призы.

Мероприятие направлено на информирование подростков и молодёжи о процедуре организации и проведения выборов Президента Российской Федерации.