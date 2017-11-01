Мурманские школьники примут участие в познавательном часе «Есть у России праздник», посвященный Дню народного единства

3 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников средней общеобразовательной школы № 21 г. Мурманска пройдет познавательный час «Есть у России праздник», посвященный Дню народного единства.

Участники мероприятия совершат увлекательное путешествие по Великой Руси, познакомятся с ее традициями, обычаями и многонациональной культурой. Ребята узнают информацию об истории нашей Родины и исторических событиях 1612 года, вспомнят о подвиге Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.