Мурманские школьники примут участие в познавательном занятии «Здоровая молодежь - будущее России»

1 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке учащиеся восьмых классов средней общеобразовательной школы № 37 г .Мурманска побывают на познавательном занятии «Здоровая молодежь - будущее России».

В ходе беседы школьники смогут расставить верные приоритеты: здоровье нации это - то, к чему стремится любое социально развитое общество, ведь это высокая работоспособность, здоровое поколение и достойное будущее страны в целом. Ребята поймут, что не только правильное питание и физические нагрузки полезны для здоровья, но и душевный комфорт человека важен для хорошего самочувствия.

Восьмиклассники посмотрят ролики «Вредные привычки», а популярные увлечения российской молодежи станут для ребят примером того, как можно с пользой провести свободное время. В заключение мероприятия дети примут участие в онлайн-тестировании «Твой индекс здоровья».