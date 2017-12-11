Мурманские школьники примут участие в празднике «Я живу в России», посвященном Дню Конституции Российской Федерации

12 декабря в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздник для учащихся 5-6 классов «Я живу в России», посвященный Дню Конституции Российской Федерации. Юные граждане узнают об истории основного закона нашей страны, правах, гарантированных им государством, станут участниками игр, викторин и конкурсов.

Ребята совершат виртуальное путешествие по необъятным просторам нашей Родины, познакомятся с работами молодых жителей Кольского края – участниками проекта «Конституция и молодёжь». При помощи фотографий, представленных на выставке «В объективе права», они выразили свой взгляд на права человека.

В ходе мероприятия также состоится награждение участников всероссийской олимпиады «Символы России», а детские творческие коллективы подарят участникам праздника свои номера.