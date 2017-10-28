Мурманские школьники примут участие в творческой мастерской «Шар-шоу»

30 и 31 октября, 1 ноября в 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, малая гостиная) пройдут занятия творческой мастерской «Шар-шоу».

Мастерская творческих каникул – это мастер-классы для детей младшего и среднего возраста, которые любят создавать красивые вещи своими руками. Ребята из мурманской средней общеобразовательной школы № 44 научатся искусству моделирования фигур из воздушных шаров.