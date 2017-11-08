Мурманские школьники приняли участие в экологическом квесте «Час на спасение»

В рамках Года экологии в России в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел экологический квест «Час на спасение».

В ходе познавательно-игрового мероприятия пятиклассники и шестиклассники лицея № 2 Мурманска стали участниками спасательной операции, задачей которой было спасение некоторых видов животных от полного исчезновения с планеты Земля.

В ходе квеста ребята прошли по маршруту, состоящему из трех этапов, на которых их ждали непростые задания. Участники решали логические задачи, отгадывали каверзные вопросы-загадки и шифры, искали предметы, проводили химические эксперименты. Ребята посетили отделы библиотеки и тематическую выставку «Экология: тревоги и надежды», использовали технологию дополненной реальности, работали с электронным каталогом библиотеки. Самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные школьники, используя логику, смекалку и интуицию, дошли до финала и спасли животных от полного исчезновения с планеты.