Мурманские школьники приняли участие в экологической творческой мастерской «Необычные грибы и ягоды»

В областной детско-юношеской библиотеке в рамках экологической акции «Спасем дерево!» для ребят 3 класса средней образовательной школы № 43 г .Мурманска была проведена экологическая творческая мастерская.

Тема занятия - необычные грибы и ягоды, изготовленные из вторичных материалов. Ребята совершили виртуальную прогулку по осеннему лесу, узнали о грибах и ягодах, которые поспевают в это время года, поговорили о том, как нужно себя вести в лесу и относиться к живой природе. Творческую часть занятия провела сотрудник Центра досуга и творчества Руслана Недозорова. Она показала школьникам, как можно изготовить необычные грибы из бросового материала.