Мурманские школьники приняли участие в музейном мероприятии, посвященном Дню города

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось мероприятие «Мурманск - город-герой, город-труженик», посвященное Дню города.

В рамках мероприятия экскурсию «История Мурманска» посетили ученики 3 класса мурманской средней общеобразовательной школы № 13 и 11 класса гимназии № 1.

Сотрудники музея рассказали ребятам о главных событиях истории города с момента его основания до настоящего времени. Школьники узнали о предпосылках основания города Романова-на-Мурмане, событиях интервенции, гражданской войны, развитии Мурманска в довоенный и военный периоды, послевоенном восстановлении города, кризисе 1990-х гг. и 2000-х годах. Дети с особым вниманием слушали информацию о наградах, которых был удостоен город: об ордене Ленина, ордене Отечественной войны I степени, ордене Трудового Красного Знамени и медали «Золотая Звезда».

Ученики начальной школы создали тематический плакат «Мой город», на котором каждый изобразил значимые достопримечательности столицы Заполярья, людей, животных и птиц, скверы и фонтаны.