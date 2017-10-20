Мурманские школьники приняли участие в музейном занятии «Путешествие к Северному полюсу»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу».

Для учеников 4 классов средней общеобразовательной школы №13 г. Мурманска музейный сотрудник провел экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики», подготовленной Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. Ребята узнали историю деятельности отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.

В ходе интерактивной части занятия школьники приняли участие в подвижных играх, тематическом мастер-классе, выполнили упражнения дыхательной гимнастики, провели научные эксперименты с водой, а также смастерили сувенир «Ледокол» в технике оригами.