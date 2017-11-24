Мурманские школьники приняли участие в творческом фестивале

Сегодня в МБОУ г.Мурманска «Лицей № 2» прошёл городской фестиваль творчества мурманских школьников «От Руси к России: история государства и права». Основная задача фестиваля - повышение интереса учащихся к изучению истории государства и права.

- Мы достаточно серьезно занимаемся правовым воспитанием школьников, у нас сложилась ежегодная традиция в ноябре проводить месячник правовой культуры. Раньше, в основном, это сводилось к беседам, лекциям. В этом году мы впервые решили провести фестиваль и посвятить его 1155-летию зарождения российской государственности, - рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина. — Учащимся предстояло проследить, как развивалось российское право со времен Древней Руси и до наших дней.

Школьники представили свои выступления о развитии государства и права России на творческих площадках: «Древнерусское государство», «Московское государство», «Российская империя», «Советское государство» и «Российская Федерация».

Отличительной особенностью мероприятия стала историческая театрализация, именно таким способом на фестивале были представлены некоторые выступления обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска.