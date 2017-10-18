Мурманские школьники приняли участие во всероссийской акции «День в музее для российских кадет»

В Мурманском областном краеведческом состоялась всероссийская акция «День в музее для российских кадет», созданная по инициативе министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества в 2016 году. В рамках ежегодного проекта музеи открывают двери для суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества.

Для учащихся 5 классов кадетской школы Мурманска музейный сотрудник провел экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики», подготовленной Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. На экскурсии «История края» ребята познакомились с историей Кольского полуострова с древнейших времен до событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а затем приняли участие в историческом квесте.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоялась встреча ребят с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Школьники изучили снаряжение и обмундирование советских воинов, а также задали вопросы о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане.