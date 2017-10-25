Мурманские школьники присоединились к проекту «Эврика»

Мурманская область присоединилась к новому некоммерческому образовательному проекту «Эврика», который реализуется Фондом «Будущие лидеры» на средства Фонда президентских грантов и предполагает проведение кейс-чемпионатов среди обучающихся общеобразовательных школ Мурманска и Санкт-Петербурга.

«Ежедневно каждый человек сталкивается с десятками кейсов, даже не задумываясь об этом. В рамках реализации проекта мы не просто продемонстрируем старшеклассникам новый подход к обучению, мы научим каждого из них быть более эффективным во всех сферах жизни», – поясняет основатель проекта «Эврика» Никита Третьяков, который приехал в Мурманск из Санкт-Петербурга и приступил к проведению мастер-классов по подготовке к кейс-чемпионату в 15 школах города Мурманска.

Первый этап кейс-турниров пройдет в городах реализации проекта уже в ноябре этого года, а победители кейс-чемпионата встретятся за решением кейс-задач в Санкт-Петербурге весной 2018 года.

Кейс-чемпионаты носят как образовательный, так и соревновательный характер: материалы содержат инструкции по созданию собственного дела, развитию скрытых талантов и компетенций, необходимых для построения успешной карьеры в будущем. В жюри чемпионатов приглашены руководители крупных компаний, представители вузов, общественные деятели.

Подробнее о проекте «Эврика»: http://eurikacase.ru