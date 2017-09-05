Мурманские школьники станут участниками акции «Безопасный троллейбус»

6 сентября на остановке троллейбуса «Улица Гаджиева» стартует акция областной детско-юношеской библиотеки «Безопасный троллейбус», которая проводится в рамках партнерского проекта с ОАО «Электротранспорт г. Мурманск» и Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Четвероклассники мурманской школы № 45 отправятся путешествовать по центру города на именном троллейбусе «Областная детско-юношеская библиотека», который вышел в свой первый рейс 12 апреля 2016 года.

Библиотекари выступят в роли экскурсоводов и расскажут ребятам о городских достопримечательностях по ходу движения троллейбуса, а также поиграют с юными пассажирами в интересные познавательные игры, связанные с транспортом, проведут викторину. Инспектор ГИБДД познакомит ребят с правилами дорожного движения и поведения на улице и проезжей части, а также сообщит о наиболее опасных и сложных для пешеходов участках города.

По окончании познавательного путешествия дети получат в подарок светоотражатели для безопасного передвижения по городу в тёмное время суток.