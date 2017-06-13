Мурманские школьники в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова побывают на познавательных программах

Сегодня для школьников из летних оздоровительных лагерей в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдут познавательные и развлекательные мероприятия. В 11 часов ребята примут участие в развлекательной программе «Просто танцуй». На танцевальном батле с помощью современной компьютерной программы ребята покажут свои танцевальные способности и научатся новым движениям и танцам.

В 11 и 12 часов на площадке перед дворцом пройдет конкурс рисунка на асфальте «Вот оно, какое наше лето!». Мальчишки и девчонки смогут проявить свою фантазию и нарисовать яркими мелками на асфальте свои представления и мечты о самой прекрасной поре – лете!

В это же время в зооуголке дворца состоится познавательная программа «Зелёные уроки». Девчонки и мальчишки познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.