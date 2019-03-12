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Мурманская область. Арктика12.03.19 14:08

Мурманские школьники встретились с писательницей и художником-иллюстратором

Сегодня на базе информационного интеллект-центра № 6 прошла встреча мурманских школьников с писательницей и художником-иллюстратором Екатериной Панфиловой.

Екатерина Панфилова — постоянный участник литературных и иллюстраторских конкурсов, автор сказок о приключениях маленького Синего Вертолётика, а также книги о трудолюбивых северных эльфах «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки». Её имя известно за границей, работы, выходящие из-под пера северной сказочницы, издаются в Хорватии.

Екатерина рассказал о своей новой книге «Почему лягушки поют?». В творческой и неформальной обстановке читатели не только познакомились с творчеством писательницы, но и смогли задать свои вопросы.

— Екатерина Панфилова создала замечательные произведения, которые будут интересны людям разных возрастов, ведь детские писатели всегда отличаются мудростью и оптимизмом, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. — Несколько лет назад из просто библиотеки учреждение превратилось в интеллект-центр, и сегодня здесь проводятся такие встречи с писателями.

Информационный интеллект-центр № 6 принимает в своих стенах не только детей. Ведущее направление культурно-просветительской деятельности — работа с семьей. На базе библиотеки действует несколько творческих объединений, регулярно здесь проходят мастер-классы, участниками которых становятся и члены Городского клуба старшего поколения.

Всего в Мурманске открыто 18 современных интеллект-центров, обеспечивающих доступ различных категорий граждан к литературе и сети Интернет.

 

 

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И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
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Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
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