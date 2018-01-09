Мурманская область. Арктика09.01.18 08:10
Мурманские школьники встретятся с Винни-Пухом и его друзьями
11 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературный час для обучающихся коррекционной школы № 1 г. Мурманска.
Юные читатели встретятся с героями популярной сказки «Винни-Пух» английского писателя Алана Милна, а также послушают увлекательную историю происхождения знаменитого медвежонка и узнают о забавных приключениях Винни-Пуха и его друзей с Пуховой опушки: Кролика, Поросенка, Совы, Ослика Иа-Иа и многих других.
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Последние комментарии
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Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
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Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
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