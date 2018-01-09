Мурманские школьники встретятся с Винни-Пухом и его друзьями

11 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературный час для обучающихся коррекционной школы № 1 г. Мурманска.

Юные читатели встретятся с героями популярной сказки «Винни-Пух» английского писателя Алана Милна, а также послушают увлекательную историю происхождения знаменитого медвежонка и узнают о забавных приключениях Винни-Пуха и его друзей с Пуховой опушки: Кролика, Поросенка, Совы, Ослика Иа-Иа и многих других.