Мурманские следователи благоустроили памятный знак Герою Советского Союза М.Л. Ивченко

Следственное управление ежегодно вносит свой вклад в сохранение памяти о великом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области провели работы по благоустройству памятного знака Герою Советского Союза М.Л. Ивченко, расположенного на 1449 км федеральной трассы «Кола» на развилке у озера Куыркъяврлубол. Они привели в надлежащий вид территорию вокруг памятника и покрасили бетонный постамент.

Ивченко Михаил Лаврентьевич - Герой Советского Союза, который 74 года назад отдал свою жизнь за нашу Родину, повторив бессмертный подвиг Александра Матросова.