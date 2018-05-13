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Мурманская область. Арктика13.05.18 13:20

Мурманские следователи рассказали кадетам об эмблеме, флаге и знамени ведомства

11 мая отмечается день учреждения геральдического знака – эмблемы, флага и знамени Следственного комитета Российской Федерации, учрежденных Указом Президента России №633 от 11 мая 2011 года «Об учреждении геральдического знака – эмблемы, флага и знамени Следственного комитета Российской Федерации».

Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области провели для обучающихся профильных кадетских классов познавательный урок, посвященный Дню учреждения геральдического знака-эмблемы, флага и знамени Следственного комитета Российской Федерации.

Ребятам рассказали о том, что разработал символы Следственного комитета России заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член общественного совета при СК России Степан Водчиц. При создании геральдических знаков СК России художник учитывал не только современные, но и более ранние традиции геральдических знаков, стремясь создать символы, четко характеризующие силовую структуру, отражающие ее роль в системе государственных органов.

Изображение в центре эмблемы Следственного комитета образа всадника, символизирующего Георгия Победоносца, не случайно. Как известно, он олицетворяет многие положительные качества человека, такие как: бесстрашие, мужество, самоотверженность, направленные на искоренение зла и лжи. И работа следователя Следственного комитета при расследовании уголовного дела также требует высочайших моральных, нравственных качеств, а зачастую граничит с серьезной опасностью для жизни.

Этот праздник - символ нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Будущие следователи - ученики кадетских классов имени А.Невского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области - чтят и хранят традиции следственных органов, достойно представляют символику кадетского класса и Следственного комитета Российской Федерации на всероссийских конкурсах и слетах кадет.

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