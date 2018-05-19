Мурманские следователи встретились с воспитанниками подшефных детских социальных учреждений

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в торжественной обстановке наградили воспитанников подшефных детских социальных учреждений за активное участие в выставке поделок и рисунков, творческий подход и проявленный энтузиазм.

На протяжении всего учебного года дети, оставшиеся без попечения родителей - воспитанники Мурманского центра помощи детям «Ровесник», Мурмашинского центра помощи детям «Журавушка», и дети Мурманской коррекционной школы-интерна №3 в преддверии праздников радовали офицеров своим творчеством: рисовали, делали поделки и аппликации, вышивали картины. Все творческие работы размещены в здании СУ СК России по Мурманской области.

Заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции Кондратий Степанов поблагодарил каждого ребенка за проявленное творчество, фантазию, мастерство и вручил им благодарности и подарки. Также он выразил глубокую признательность коллективам воспитателей и педагогов за чуткое отношение и помощь, оказанную детям в раскрытии своих способностей и талантов.

Кроме того, в рамках торжественного собрания учащиеся кадетских классов имени Александра Невского следственного управления СК России по Мурманской области подготовили для ребят интересную программу. Они рассказали, кто такие кадеты, о своей жизни в школе, об участии в слетах, конкурсах и олимпиадах, а также показали фильм о кадетской жизни.

На ребят эта встреча с кадетами произвела огромное впечатление. Некоторые впервые узнали, кто такие кадеты, у многих появилось желание стать кадетом, пойти учиться в кадетский класс.