Мурманские сноубордисты завоевали призовые места на Первенстве СЗФО

С 21 по 23 января в Ленинградской области на ГК «Красное Озеро» проводилось Первенство Северо-Западного федерального округа по сноуборду, в дисциплинах: сноуборд-кросс, слоупстайл. В соревнованиях принимала участие сборная команда ГАУМО МОСШОР в количестве 10 спортсменов, среди которых половина участников дебютанты.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, это не помешало отлично выступить нашим спортсменам, завоевав 6 призовых мест. Победители и призеры: юниоры 2001-2006 гг.: 1 место - Александр Бельснер, 3 место - Дмитрий Гарбузов; юноши 2006-2007 гг.: 1 место - Никита Степанов, 3 место - Павел Разинков; девушки 2006-2007 гг.: 2 место - Анастасия Будович, 3 место - Дарья Филиппова.