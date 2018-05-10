Мурманские спасатели в День Победы поднялись на самую высокую точку Хибин

9 мая спасатели Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО - завершили традиционный двухдневный поход. В честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне они совершили восхождение на самую высокую точку Хибин (и всего Северо-Запада) - гору Юдычвумчорр.



Ежегодно 9 мая сотрудники отряда поднимаются на высоту 1200 метров для того, чтобы почтить память павших и вспомнить подвиги живых героев Великой Отечественной войны.